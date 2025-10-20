SegnaliSezioni
Albert Horvath

Aardvark

Albert Horvath
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -35%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
62 (78.48%)
Loss Trade:
17 (21.52%)
Best Trade:
75.79 EUR
Worst Trade:
-227.36 EUR
Profitto lordo:
317.99 EUR (94 538 pips)
Perdita lorda:
-409.71 EUR (21 991 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (192.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
192.43 EUR (19)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
36.68%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
32 (40.51%)
Short Trade:
47 (59.49%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.16 EUR
Profitto medio:
5.13 EUR
Perdita media:
-24.10 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-230.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-230.35 EUR (2)
Crescita mensile:
-14.36%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
321.22 EUR
Massimale:
331.57 EUR (300.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.17% (331.22 EUR)
Per equità:
1.21% (26.24 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-Z 32
XAUUSD-Z 28
GERMANY40-Z 17
XAGUSD-Z 1
CRUDOIL-Z 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-Z -320
XAUUSD-Z 145
GERMANY40-Z 56
XAGUSD-Z 18
CRUDOIL-Z -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-Z -4.2K
XAUUSD-Z 15K
GERMANY40-Z 61K
XAGUSD-Z 365
CRUDOIL-Z -17
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.79 EUR
Worst Trade: -227 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +192.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -230.35 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.20 08:12
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 15.04% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
