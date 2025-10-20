- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
60 (82.19%)
Loss Trade:
13 (17.81%)
Best Trade:
238.00 JPY
Worst Trade:
-266.00 JPY
Profitto lordo:
677.00 JPY (613 pips)
Perdita lorda:
-486.00 JPY (467 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (367.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
367.00 JPY (19)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
34 (46.58%)
Short Trade:
39 (53.42%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
2.62 JPY
Profitto medio:
11.28 JPY
Perdita media:
-37.38 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-68.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-266.00 JPY (1)
Crescita mensile:
1.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.00 JPY
Massimale:
266.00 JPY (2.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.30% (266.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|56
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|109
|GBPUSD
|36
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +238.00 JPY
Worst Trade: -266 JPY
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +367.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -68.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
TitanFX-01
|0.52 × 1070
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.44 × 581
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.57 × 5449
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
