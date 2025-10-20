SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gaitame
Hiroshimare Nishikawa

Gaitame

Hiroshimare Nishikawa
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
60 (82.19%)
Loss Trade:
13 (17.81%)
Best Trade:
238.00 JPY
Worst Trade:
-266.00 JPY
Profitto lordo:
677.00 JPY (613 pips)
Perdita lorda:
-486.00 JPY (467 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (367.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
367.00 JPY (19)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
34 (46.58%)
Short Trade:
39 (53.42%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
2.62 JPY
Profitto medio:
11.28 JPY
Perdita media:
-37.38 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-68.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-266.00 JPY (1)
Crescita mensile:
1.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.00 JPY
Massimale:
266.00 JPY (2.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.30% (266.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 56
GBPUSD 10
EURUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 109
GBPUSD 36
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +238.00 JPY
Worst Trade: -266 JPY
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +367.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -68.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
TitanFX-01
0.52 × 1070
Exness-Real2
1.00 × 4
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
GaitameFinest-S2-Demo
1.44 × 581
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Main
1.57 × 5449
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati