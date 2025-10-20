SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Abdo Signal
Abdel Berkachia

Abdo Signal

Abdel Berkachia
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Exness-Real38
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
25 (86.20%)
Loss Trade:
4 (13.79%)
Best Trade:
4.59 USD
Worst Trade:
-8.58 USD
Profitto lordo:
41.40 USD (41 404 pips)
Perdita lorda:
-26.68 USD (26 681 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (26.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.84 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
9.01%
Massimo carico di deposito:
22.81%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
11 (37.93%)
Short Trade:
18 (62.07%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-6.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.58 USD (1)
Crescita mensile:
13.03%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.12 USD
Massimale:
21.84 USD (17.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.80% (21.84 USD)
Per equità:
20.54% (23.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 15
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.59 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.84 USD
Massima perdita consecutiva: -8.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Abdo Signal is an automated trading signal focused on Gold (XAUUSD).
The strategy is based on breakout levels with strict risk management rules.
All trades are executed automatically by a reliable algorithm optimized for gold market conditions.

  • Steady and controlled growth

  • No manual intervention

  • Safe and transparent capital management

  • Limited risk with continuous monitoring

💰 Minimum recommended deposit: 100 USD
🔄 Type: 100% automated algo trading
📈 Goal: stable and consistent long-term growth


Non ci sono recensioni
2025.10.21 17:22
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 17:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 08:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 08:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
