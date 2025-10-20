- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 216
Profit Trade:
711 (58.47%)
Loss Trade:
505 (41.53%)
Best Trade:
210.32 USD
Worst Trade:
-1 235.13 USD
Profitto lordo:
6 153.75 USD (222 171 pips)
Perdita lorda:
-6 032.21 USD (241 139 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (23.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
244.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
537 (44.16%)
Short Trade:
679 (55.84%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-11.94 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-24.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 236.51 USD (5)
Crescita mensile:
10.11%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 345.05 USD
Massimale:
1 635.37 USD (49.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.52% (1 635.37 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|1171
|XAUEUR@
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD@
|91
|XAUEUR@
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD@
|-19K
|XAUEUR@
|67
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +210.32 USD
Worst Trade: -1 235 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +23.46 USD
Massima perdita consecutiva: -24.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WindsorBrokers1-REAL2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
