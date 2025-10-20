SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAU GOAT
Seungjun Chae

XAU GOAT

Seungjun Chae
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -19%
WindsorBrokers1-REAL2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 216
Profit Trade:
711 (58.47%)
Loss Trade:
505 (41.53%)
Best Trade:
210.32 USD
Worst Trade:
-1 235.13 USD
Profitto lordo:
6 153.75 USD (222 171 pips)
Perdita lorda:
-6 032.21 USD (241 139 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (23.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
244.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
537 (44.16%)
Short Trade:
679 (55.84%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
8.66 USD
Perdita media:
-11.94 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-24.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 236.51 USD (5)
Crescita mensile:
10.11%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 345.05 USD
Massimale:
1 635.37 USD (49.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.52% (1 635.37 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD@ 1171
XAUEUR@ 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD@ 91
XAUEUR@ 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD@ -19K
XAUEUR@ 67
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +210.32 USD
Worst Trade: -1 235 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +23.46 USD
Massima perdita consecutiva: -24.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WindsorBrokers1-REAL2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati