- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
13 (68.42%)
Loss Trade:
6 (31.58%)
Best Trade:
247.76 HKD
Worst Trade:
-34.19 HKD
Profitto lordo:
469.29 HKD (2 075 pips)
Perdita lorda:
-104.75 HKD (1 066 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (370.42 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
370.42 HKD (5)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.65%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.00
Long Trade:
14 (73.68%)
Short Trade:
5 (26.32%)
Fattore di profitto:
4.48
Profitto previsto:
19.19 HKD
Profitto medio:
36.10 HKD
Perdita media:
-17.46 HKD
Massime perdite consecutive:
3 (-72.85 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-72.85 HKD (3)
Crescita mensile:
3.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
72.85 HKD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (72.85 HKD)
Per equità:
4.19% (503.66 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|AUDUSD
|7
|NZDCAD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|35
|AUDUSD
|8
|NZDCAD
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|238
|AUDUSD
|146
|NZDCAD
|625
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +247.76 HKD
Worst Trade: -34 HKD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +370.42 HKD
Massima perdita consecutiva: -72.85 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Demo
|1.86 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|3.38 × 8
|
RoboForex-ProCent-2
|7.75 × 28
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
12K
HKD
HKD
1
100%
19
68%
100%
4.48
19.19
HKD
HKD
4%
1:500