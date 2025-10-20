SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MTGEUm30
Mr Wiraphat Wtwatthanodon

MTGEUm30

Mr Wiraphat Wtwatthanodon
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
177 (83.49%)
Loss Trade:
35 (16.51%)
Best Trade:
60.01 USD
Worst Trade:
-24.88 USD
Profitto lordo:
656.48 USD (45 362 pips)
Perdita lorda:
-296.87 USD (25 335 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (49.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.01 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.57
Long Trade:
103 (48.58%)
Short Trade:
109 (51.42%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
3.71 USD
Perdita media:
-8.48 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-47.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.53 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.53 USD (8.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.34% (20.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 360
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.01 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.94 USD
Massima perdita consecutiva: -47.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live20
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 7
Exness-Real9
0.06 × 100
Coinexx-Demo
0.12 × 17
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.30 × 94
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 15
ICMarkets-Live03
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
0.43 × 566
ICMarketsSC-Live32
0.44 × 9
ThreeTrader-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.51 × 1170
ICMarketsSC-Live15
0.52 × 336
65 più
Non ci sono recensioni
2025.10.20 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 32 days
