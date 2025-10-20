- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
177 (83.49%)
Loss Trade:
35 (16.51%)
Best Trade:
60.01 USD
Worst Trade:
-24.88 USD
Profitto lordo:
656.48 USD (45 362 pips)
Perdita lorda:
-296.87 USD (25 335 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (49.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.01 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.57
Long Trade:
103 (48.58%)
Short Trade:
109 (51.42%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
3.71 USD
Perdita media:
-8.48 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-47.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.53 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.53 USD (8.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.34% (20.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|360
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.01 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +49.94 USD
Massima perdita consecutiva: -47.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
Coinexx-Demo
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 20
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.30 × 94
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live03
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|0.43 × 566
|
ICMarketsSC-Live32
|0.44 × 9
|
ThreeTrader-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.51 × 1170
|
ICMarketsSC-Live15
|0.52 × 336
65 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
894
USD
USD
100
100%
212
83%
100%
2.21
1.70
USD
USD
2%
1:500