- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
17.06 USD
Worst Trade:
-7.15 USD
Profitto lordo:
55.86 USD (55 851 pips)
Perdita lorda:
-14.12 USD (14 129 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (21.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
4.09%
Massimo carico di deposito:
5.77%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
5.84
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
4.64 USD
Profitto medio:
7.98 USD
Perdita media:
-7.06 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.15 USD (1)
Crescita mensile:
34.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.15 USD (5.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.17% (7.15 USD)
Per equità:
2.07% (2.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|42
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.06 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.06 USD
Massima perdita consecutiva: -7.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.47 × 32
|
Tickmill-Live
|2.00 × 3
|
Coinexx-Live
|6.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|8.39 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.41 × 34
|
RoboForex-Pro
|16.75 × 8
|
Exness-MT5Real7
|19.47 × 330
|
XMGlobal-MT5 7
|27.00 × 3
Personal watching.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
35%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
1
0%
9
77%
4%
3.95
4.64
USD
USD
5%
1:500