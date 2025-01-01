SegnaliSezioni
Segnali
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

TTM Stable Run 655
Crescita
5 875%
Abbonati
9
Settimane
226
Trade
14428
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.59
DD massimo
54%
OnlyUJ
Crescita
244%
Abbonati
8
Settimane
66
Trade
404
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.43
DD massimo
17%
Gold Reaper New V2 2
Crescita
112%
Abbonati
15
Settimane
50
Trade
502
Vincita
71%
Fattore di profitto
2.15
DD massimo
17%
Daily Gold Sniper
Crescita
375%
Abbonati
11
Settimane
38
Trade
126
Vincita
95%
Fattore di profitto
1.73
DD massimo
34%
JS SmartGrid Signal MG01
Crescita
1 728%
Abbonati
152
Settimane
88
Trade
1302
Vincita
80%
Fattore di profitto
3.31
DD massimo
32%
NoPain MT5
Crescita
1 575%
Abbonati
69
Settimane
207
Trade
5483
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
Deux ex machina
Crescita
5 074%
Abbonati
3
Settimane
232
Trade
1408
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%
Reo
Crescita
335%
Abbonati
37
Settimane
60
Trade
469
Vincita
86%
Fattore di profitto
1.78
DD massimo
39%
MagicGW audcad L
Crescita
1 390%
Abbonati
80
Settimane
44
Trade
1491
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.30
DD massimo
28%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
126%
Abbonati
15
Settimane
52
Trade
175
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.36
DD massimo
22%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2204 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.