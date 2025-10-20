- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
20 (58.82%)
Loss Trade:
14 (41.18%)
Best Trade:
5 640.00 JPY
Worst Trade:
-8 875.00 JPY
Profitto lordo:
28 620.00 JPY (8 742 pips)
Perdita lorda:
-49 768.00 JPY (28 687 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (18 448.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
18 448.00 JPY (12)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
22 (64.71%)
Short Trade:
12 (35.29%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-622.00 JPY
Profitto medio:
1 431.00 JPY
Perdita media:
-3 554.86 JPY
Massime perdite consecutive:
8 (-38 136.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-38 136.00 JPY (8)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 148.00 JPY
Massimale:
42 967.00 JPY (90.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|7
|XAGUSD
|4
|NAS100
|2
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-205
|USDJPY
|-22
|XAGUSD
|47
|NAS100
|-5
|AUDCAD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-20K
|USDJPY
|-457
|XAGUSD
|287
|NAS100
|-70
|AUDCAD
|-26
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 640.00 JPY
Worst Trade: -8 875 JPY
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +18 448.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -38 136.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|1.26 × 34
|
TitanFX-MT5-01
|1.63 × 317
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
FXGT-Live2
|6.84 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.20 × 30
|
Tradeview-Live
|8.06 × 16
|
XMTrading-MT5 3
|8.81 × 42
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.00 × 6
|
Darwinex-Live
|10.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|10.62 × 13
|
HFMarketsGlobal-Live1
|11.47 × 253
|
Exness-MT5Real
|11.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|15.13 × 8
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
お試し用FX口座
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
50K
JPY
JPY
1
29%
34
58%
100%
0.57
-622.00
JPY
JPY
0%
1:500