SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Amakakeruryunohirameki
Yosuke Maruyama

Amakakeruryunohirameki

Yosuke Maruyama
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
TitanFX-MT5-01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
20 (58.82%)
Loss Trade:
14 (41.18%)
Best Trade:
5 640.00 JPY
Worst Trade:
-8 875.00 JPY
Profitto lordo:
28 620.00 JPY (8 742 pips)
Perdita lorda:
-49 768.00 JPY (28 687 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (18 448.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
18 448.00 JPY (12)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
22 (64.71%)
Short Trade:
12 (35.29%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-622.00 JPY
Profitto medio:
1 431.00 JPY
Perdita media:
-3 554.86 JPY
Massime perdite consecutive:
8 (-38 136.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-38 136.00 JPY (8)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 148.00 JPY
Massimale:
42 967.00 JPY (90.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
USDJPY 7
XAGUSD 4
NAS100 2
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -205
USDJPY -22
XAGUSD 47
NAS100 -5
AUDCAD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -20K
USDJPY -457
XAGUSD 287
NAS100 -70
AUDCAD -26
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 640.00 JPY
Worst Trade: -8 875 JPY
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +18 448.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -38 136.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
XMTrading-MT5 2
1.26 × 34
TitanFX-MT5-01
1.63 × 317
FBS-Real
2.00 × 1
OctaFX-Real
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
FXGT-Live2
6.84 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
7.20 × 30
Tradeview-Live
8.06 × 16
XMTrading-MT5 3
8.81 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
9.00 × 6
Darwinex-Live
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
10.62 × 13
HFMarketsGlobal-Live1
11.47 × 253
Exness-MT5Real
11.80 × 5
RoboForex-Pro
15.13 × 8
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
お試し用FX口座
Non ci sono recensioni
2025.10.20 06:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Amakakeruryunohirameki
30USD al mese
0%
0
0
USD
50K
JPY
1
29%
34
58%
100%
0.57
-622.00
JPY
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.