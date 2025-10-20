- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
29 (69.04%)
Loss Trade:
13 (30.95%)
Best Trade:
9.88 USD
Worst Trade:
-13.24 USD
Profitto lordo:
48.09 USD (4 793 pips)
Perdita lorda:
-48.37 USD (4 830 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (28.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.93 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
29 (69.05%)
Short Trade:
13 (30.95%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-3.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.24 USD (1)
Crescita mensile:
49.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.21 USD
Massimale:
39.09 USD (65.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|-37
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.88 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.93 USD
Massima perdita consecutiva: -12.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KatoPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni