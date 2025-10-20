SegnaliSezioni
Thien Huy Tran

Boring Pips MT4

0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
0%
GOMarketsSVG-Real 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
138 (73.40%)
Loss Trade:
50 (26.60%)
Best Trade:
13.54 USD
Worst Trade:
-10.57 USD
Profitto lordo:
178.65 USD (16 788 pips)
Perdita lorda:
-69.34 USD (8 051 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (41.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.11 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.60
Long Trade:
83 (44.15%)
Short Trade:
105 (55.85%)
Fattore di profitto:
2.58
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-1.39 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-18.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.51 USD (3)
Crescita mensile:
1.41%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.23 USD
Massimale:
19.51 USD (1.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 52
AUDCAD.s 35
NZDCAD.s 26
AUDNZD.s 26
EURAUD.s 14
GBPAUD.s 9
GBPCAD.s 9
GBPCHF.s 7
GBPUSD.s 4
CADJPY.s 4
EURJPY.s 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 39
AUDCAD.s 35
NZDCAD.s 9
AUDNZD.s 18
EURAUD.s 4
GBPAUD.s -19
GBPCAD.s 20
GBPCHF.s -1
GBPUSD.s 2
CADJPY.s 0
EURJPY.s 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 2.9K
AUDCAD.s 3.6K
NZDCAD.s 425
AUDNZD.s 2.7K
EURAUD.s 213
GBPAUD.s -2.9K
GBPCAD.s 1.4K
GBPCHF.s -74
GBPUSD.s 214
CADJPY.s 89
EURJPY.s 213
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.54 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.11 USD
Massima perdita consecutiva: -18.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsSVG-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.20 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
