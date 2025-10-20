- Crescita
Trade:
188
Profit Trade:
138 (73.40%)
Loss Trade:
50 (26.60%)
Best Trade:
13.54 USD
Worst Trade:
-10.57 USD
Profitto lordo:
178.65 USD (16 788 pips)
Perdita lorda:
-69.34 USD (8 051 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (41.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.11 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.60
Long Trade:
83 (44.15%)
Short Trade:
105 (55.85%)
Fattore di profitto:
2.58
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-1.39 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-18.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.51 USD (3)
Crescita mensile:
1.41%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.23 USD
Massimale:
19.51 USD (1.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|52
|AUDCAD.s
|35
|NZDCAD.s
|26
|AUDNZD.s
|26
|EURAUD.s
|14
|GBPAUD.s
|9
|GBPCAD.s
|9
|GBPCHF.s
|7
|GBPUSD.s
|4
|CADJPY.s
|4
|EURJPY.s
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|39
|AUDCAD.s
|35
|NZDCAD.s
|9
|AUDNZD.s
|18
|EURAUD.s
|4
|GBPAUD.s
|-19
|GBPCAD.s
|20
|GBPCHF.s
|-1
|GBPUSD.s
|2
|CADJPY.s
|0
|EURJPY.s
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|2.9K
|AUDCAD.s
|3.6K
|NZDCAD.s
|425
|AUDNZD.s
|2.7K
|EURAUD.s
|213
|GBPAUD.s
|-2.9K
|GBPCAD.s
|1.4K
|GBPCHF.s
|-74
|GBPUSD.s
|214
|CADJPY.s
|89
|EURJPY.s
|213
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.54 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.11 USD
Massima perdita consecutiva: -18.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsSVG-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
