SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FX Fresh Life
Van Son Nguyen

FX Fresh Life

Van Son Nguyen
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.88 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.42 USD (94 202 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (9.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.71 USD
Profitto medio:
4.71 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
170.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 94K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.88 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.12 × 25
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsSC-MT5-4
2.55 × 127
ICMarketsSC-MT5-2
24.23 × 193
The strategy operates with a risk-reward ratio of 1:4, utilizing tools to control losses even when increasing the number of trades and volume.
Non ci sono recensioni
2025.10.20 05:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.20 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
