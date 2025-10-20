SegnaliSezioni
Dimas Abriansyah

Long Journey Trading

Dimas Abriansyah
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
20 (27.77%)
Loss Trade:
52 (72.22%)
Best Trade:
16.15 USD
Worst Trade:
-7.18 USD
Profitto lordo:
135.31 USD (12 948 pips)
Perdita lorda:
-118.73 USD (7 616 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (59.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.97 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.92%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
33 (45.83%)
Short Trade:
39 (54.17%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
6.77 USD
Perdita media:
-2.28 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-17.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.28 USD (9)
Crescita mensile:
271.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.17 USD
Massimale:
53.17 USD (106.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCADv 11
USDCADv 8
GBPAUDv 7
GBPCADv 6
EURJPYv 6
USDJPYv 5
USDCHFv 5
EURAUDv 3
AUDUSDv 3
EURUSDv 3
GBPNZDv 3
GBPJPYv 3
WTI 3
GBPUSDv 2
NZDUSDv 2
XAUUSDv 1
GBPCHFv 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCADv 0
USDCADv 0
GBPAUDv 25
GBPCADv 4
EURJPYv 39
USDJPYv -10
USDCHFv -1
EURAUDv -7
AUDUSDv -5
EURUSDv -4
GBPNZDv -1
GBPJPYv -7
WTI -3
GBPUSDv -3
NZDUSDv -2
XAUUSDv 1
GBPCHFv -7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCADv -183
USDCADv -264
GBPAUDv 3.2K
GBPCADv 220
EURJPYv 5K
USDJPYv -731
USDCHFv -8
EURAUDv -634
AUDUSDv -317
EURUSDv -319
GBPNZDv 104
GBPJPYv -289
WTI -34
GBPUSDv -126
NZDUSDv -191
XAUUSDv 53
GBPCHFv -141
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.15 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +59.97 USD
Massima perdita consecutiva: -17.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.20 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
