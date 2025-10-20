SegnaliSezioni
Toshiaki Taniguchi

Manual Trade

Toshiaki Taniguchi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMTrading-Real 256
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
19 (86.36%)
Loss Trade:
3 (13.64%)
Best Trade:
3 371.00 JPY
Worst Trade:
-5 684.00 JPY
Profitto lordo:
18 778.00 JPY (306 386 pips)
Perdita lorda:
-6 955.00 JPY (13 416 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (17 407.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
17 407.00 JPY (16)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.75
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
537.41 JPY
Profitto medio:
988.32 JPY
Perdita media:
-2 318.33 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-5 844.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-5 844.00 JPY (2)
Crescita mensile:
10.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 584.00 JPY
Massimale:
6 740.00 JPY (12.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225Cash 10
ETHUSD 5
BTCUSD 4
US500Cash 2
SILVER 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225Cash 68
ETHUSD 7
BTCUSD 35
US500Cash -8
SILVER 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225Cash 5.9K
ETHUSD 28K
BTCUSD 266K
US500Cash -6.7K
SILVER 36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 371.00 JPY
Worst Trade: -5 684 JPY
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17 407.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -5 844.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 256" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.20 11:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 11:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
