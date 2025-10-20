- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
17.44 USD (281 pips)
Perdita lorda:
-1.40 USD
Vincite massime consecutive:
4 (17.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
6.67
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
11.46
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.46
Profitto previsto:
4.36 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.40 USD
Massimale:
1.40 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (18.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|281
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +17.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.13 × 8
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|1.93 × 42
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.32 × 842
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|4.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
XMGlobal-MT5
|7.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|7.63 × 8
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|9.33 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.60 × 15
|
Coinexx-Live
|10.90 × 40
|
AmanaCapital-Live
|13.00 × 5
EA on the market: Multi Zone Hedged Momentum USDJPY
Need an account? please use my referrals code:
Peppertsone:
Referral ID: 41506
ICMarkets:
https://icmarkets.com/?camp=86862
If you use my referrals I'll give you free signal and assistance to setup the EA if you buy/rent it.
Any question?:
Mail me: aureon.mp@gmail.com
Non ci sono recensioni
