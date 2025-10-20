SegnaliSezioni
MultiZone Hedged Momentum

Marcello Polese
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
17.44 USD (281 pips)
Perdita lorda:
-1.40 USD
Vincite massime consecutive:
4 (17.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
6.67
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.53%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
11.46
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.46
Profitto previsto:
4.36 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.40 USD
Massimale:
1.40 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.12% (18.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 281
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +17.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.13 × 8
Darwinex-Live
0.32 × 19
Alpari-MT5
0.58 × 26
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
1.93 × 42
Pepperstone-MT5-Live01
2.32 × 842
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
4.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
XMGlobal-MT5
7.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
RoboForex-Pro
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
9.33 × 9
ForexTimeFXTM-Live02
10.60 × 15
Coinexx-Live
10.90 × 40
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
Non ci sono recensioni
2025.10.20 06:12
Share of trading days is too low
2025.10.20 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 05:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 05:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 05:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

