- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
306
Profit Trade:
109 (35.62%)
Loss Trade:
197 (64.38%)
Best Trade:
60.03 USD
Worst Trade:
-22.77 USD
Profitto lordo:
667.17 USD (45 197 pips)
Perdita lorda:
-536.22 USD (36 264 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (39.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
56.16%
Massimo carico di deposito:
6.83%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
307
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
79 (25.82%)
Short Trade:
227 (74.18%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
6.12 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-50.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.35 USD (8)
Crescita mensile:
27.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.34 USD
Massimale:
122.62 USD (23.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.08% (122.62 USD)
Per equità:
2.03% (10.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|306
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|131
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.03 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +39.66 USD
Massima perdita consecutiva: -50.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
high risk trading with SL. can lossed 20% from 500 USD
Reset balance weekly
