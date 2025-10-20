- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
15.73 USD
Worst Trade:
-23.05 USD
Profitto lordo:
164.16 USD (352 095 pips)
Perdita lorda:
-58.53 USD (58 511 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (20.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
24 (70.59%)
Short Trade:
10 (29.41%)
Fattore di profitto:
2.80
Profitto previsto:
3.11 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-9.76 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-56.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.47 USD (4)
Crescita mensile:
70.42%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.59 USD
Massimale:
56.47 USD (33.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|24
|BTCUSDm
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|85
|BTCUSDm
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|85K
|BTCUSDm
|209K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.73 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +20.88 USD
Massima perdita consecutiva: -56.47 USD
