- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
93 (78.15%)
Loss Trade:
26 (21.85%)
Best Trade:
981.15 USD
Worst Trade:
-706.00 USD
Profitto lordo:
10 748.04 USD (590 605 pips)
Perdita lorda:
-7 515.23 USD (224 447 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (634.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 709.95 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.17%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
97 (81.51%)
Short Trade:
22 (18.49%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
27.17 USD
Profitto medio:
115.57 USD
Perdita media:
-289.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 466.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 562.55 USD (3)
Crescita mensile:
40.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
977.62 USD
Massimale:
1 771.99 USD (13.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.47% (1 771.99 USD)
Per equità:
1.98% (216.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|420
|BTCUSD
|335
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|299K
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|419
|BTCUSD
|67K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +981.15 USD
Worst Trade: -706 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +634.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1 466.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
6
0%
119
78%
100%
1.43
27.17
USD
USD
16%
1:500