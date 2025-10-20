SegnaliSezioni
Antoniu Subrata

Astrade SMC

Antoniu Subrata
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
Exness-MT5Real38
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
93 (78.15%)
Loss Trade:
26 (21.85%)
Best Trade:
981.15 USD
Worst Trade:
-706.00 USD
Profitto lordo:
10 748.04 USD (590 605 pips)
Perdita lorda:
-7 515.23 USD (224 447 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (634.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 709.95 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.17%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
97 (81.51%)
Short Trade:
22 (18.49%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
27.17 USD
Profitto medio:
115.57 USD
Perdita media:
-289.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 466.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 562.55 USD (3)
Crescita mensile:
40.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
977.62 USD
Massimale:
1 771.99 USD (13.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.47% (1 771.99 USD)
Per equità:
1.98% (216.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 115
USDJPY 2
GBPUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
USDJPY 3
GBPUSD 420
BTCUSD 335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 299K
USDJPY 7
GBPUSD 419
BTCUSD 67K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +981.15 USD
Worst Trade: -706 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +634.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1 466.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Pro
14.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.20 06:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.20 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.