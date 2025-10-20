- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
24 (70.58%)
Loss Trade:
10 (29.41%)
Best Trade:
2 883.96 EUR
Worst Trade:
-439.43 EUR
Profitto lordo:
16 841.45 EUR (19 085 pips)
Perdita lorda:
-1 815.32 EUR (6 526 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4 697.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 905.82 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
46.65%
Massimo carico di deposito:
141.03%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
13.74
Long Trade:
14 (41.18%)
Short Trade:
20 (58.82%)
Fattore di profitto:
9.28
Profitto previsto:
441.95 EUR
Profitto medio:
701.73 EUR
Perdita media:
-181.53 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1 093.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 093.70 EUR (4)
Crescita mensile:
36.83%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.01 EUR
Massimale:
1 093.70 EUR (9.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.52% (129.21 EUR)
Per equità:
63.63% (37.08 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 883.96 EUR
Worst Trade: -439 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 697.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 093.70 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
