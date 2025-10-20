SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Perfect Trade EA Full
Italo Fonseca De Melo Silva

Perfect Trade EA Full

Italo Fonseca De Melo Silva
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
2.09 USD
Worst Trade:
-1.54 USD
Profitto lordo:
4.21 USD (16 415 pips)
Perdita lorda:
-5.94 USD (24 822 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
0.40%
Massimo carico di deposito:
5.58%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-1.19 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.89 USD (3)
Crescita mensile:
-0.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
4.53 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (4.53 USD)
Per equità:
0.24% (1.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -8.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.09 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
22.92 × 24
Non ci sono recensioni
2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 04:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
