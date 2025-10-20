- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
2.09 USD
Worst Trade:
-1.54 USD
Profitto lordo:
4.21 USD (16 415 pips)
Perdita lorda:
-5.94 USD (24 822 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
0.40%
Massimo carico di deposito:
5.58%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-1.19 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.89 USD (3)
Crescita mensile:
-0.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
4.53 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (4.53 USD)
Per equità:
0.24% (1.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-8.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.09 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.80 USD
Massima perdita consecutiva: -3.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 131
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|22.92 × 24
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
498
USD
USD
1
100%
8
37%
0%
0.70
-0.22
USD
USD
1%
1:500