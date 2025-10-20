SegnaliSezioni
Le Chung Dinh

TopRebate

Le Chung Dinh
0 recensioni
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-1.32 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-1.32 USD (1 319 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
54.83%
Massimo carico di deposito:
185.71%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1.32 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-1.32 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.32 USD (1)
Crescita mensile:
-2.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.32 USD
Massimale:
1.32 USD (2.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.64% (0.00 USD)
Per equità:
76.62% (38.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.21 03:17
Share of trading days is too low
2025.10.21 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 02:17
Share of trading days is too low
2025.10.21 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 19:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.20 14:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 04:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.20 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
