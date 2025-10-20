- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
140 (84.84%)
Loss Trade:
25 (15.15%)
Best Trade:
2 717.00 USD
Worst Trade:
-1 638.30 USD
Profitto lordo:
10 442.51 USD (6 033 310 pips)
Perdita lorda:
-2 906.44 USD (782 563 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (2 442.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 320.04 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
20.25%
Massimo carico di deposito:
2.49%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
82 (49.70%)
Short Trade:
83 (50.30%)
Fattore di profitto:
3.59
Profitto previsto:
45.67 USD
Profitto medio:
74.59 USD
Perdita media:
-116.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-157.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 638.30 USD (1)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 309.82 USD
Massimale:
1 638.30 USD (49.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.22% (1 638.30 USD)
Per equità:
0.04% (4.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100cash
|87
|BTCUSD
|63
|XAUUSD
|13
|HKcash
|1
|US30cash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100cash
|2.7K
|BTCUSD
|2K
|XAUUSD
|2.8K
|HKcash
|-48
|US30cash
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100cash
|89K
|BTCUSD
|5.2M
|XAUUSD
|6.3K
|HKcash
|-138
|US30cash
|-30
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 717.00 USD
Worst Trade: -1 638 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 442.36 USD
Massima perdita consecutiva: -157.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxelPrivateMarket-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.08 × 40
|
ECMarkets-Live02
|0.11 × 172
|
ICMarketsSC-Live05
|0.34 × 138
|
ICMarketsSC-Live20
|0.42 × 26
|
ICMarketsEU-Live17
|0.55 × 73
|
Pepperstone-Edge08
|4.71 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
28
0%
165
84%
20%
3.59
45.67
USD
USD
49%
1:500