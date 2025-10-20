SegnaliSezioni
Xiao Yong Wang

AxelPrivat

Xiao Yong Wang
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
140 (84.84%)
Loss Trade:
25 (15.15%)
Best Trade:
2 717.00 USD
Worst Trade:
-1 638.30 USD
Profitto lordo:
10 442.51 USD (6 033 310 pips)
Perdita lorda:
-2 906.44 USD (782 563 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (2 442.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 320.04 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
20.25%
Massimo carico di deposito:
2.49%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
82 (49.70%)
Short Trade:
83 (50.30%)
Fattore di profitto:
3.59
Profitto previsto:
45.67 USD
Profitto medio:
74.59 USD
Perdita media:
-116.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-157.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 638.30 USD (1)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 309.82 USD
Massimale:
1 638.30 USD (49.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.22% (1 638.30 USD)
Per equità:
0.04% (4.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100cash 87
BTCUSD 63
XAUUSD 13
HKcash 1
US30cash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100cash 2.7K
BTCUSD 2K
XAUUSD 2.8K
HKcash -48
US30cash -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100cash 89K
BTCUSD 5.2M
XAUUSD 6.3K
HKcash -138
US30cash -30
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 717.00 USD
Worst Trade: -1 638 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 442.36 USD
Massima perdita consecutiva: -157.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxelPrivateMarket-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.08 × 40
ECMarkets-Live02
0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
4.71 × 7
Non ci sono recensioni
2025.10.20 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 03:01
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 10.77% of days out of the 195 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 03:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
