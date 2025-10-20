- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
19 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
23.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
233.71 USD (1 248 pips)
Perdita lorda:
-7.21 USD
Vincite massime consecutive:
19 (233.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.71 USD (19)
Indice di Sharpe:
2.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
160.64
Long Trade:
4 (21.05%)
Short Trade:
15 (78.95%)
Fattore di profitto:
32.41
Profitto previsto:
12.30 USD
Profitto medio:
12.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
1.41 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|6
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|95
|EURUSD
|66
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|42
|EURAUD
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|490
|EURUSD
|355
|USDCAD
|115
|GBPUSD
|219
|EURAUD
|69
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +233.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3448
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.77 × 13
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 480
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.22 × 203
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 504
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
