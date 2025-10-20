SegnaliSezioni
Hugo Salvador

R2

Hugo Salvador
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
19 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
23.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
233.71 USD (1 248 pips)
Perdita lorda:
-7.21 USD
Vincite massime consecutive:
19 (233.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.71 USD (19)
Indice di Sharpe:
2.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
160.64
Long Trade:
4 (21.05%)
Short Trade:
15 (78.95%)
Fattore di profitto:
32.41
Profitto previsto:
12.30 USD
Profitto medio:
12.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
1.41 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 8
EURUSD 6
USDCAD 2
GBPUSD 2
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 95
EURUSD 66
USDCAD 16
GBPUSD 42
EURAUD 8
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 490
EURUSD 355
USDCAD 115
GBPUSD 219
EURAUD 69
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +233.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3448
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.77 × 13
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 480
ForexClub-MT5 Real Server
1.22 × 203
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 504
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.20 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
