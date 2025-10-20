- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
405
Profit Trade:
301 (74.32%)
Loss Trade:
104 (25.68%)
Best Trade:
50.40 USD
Worst Trade:
-28.54 USD
Profitto lordo:
1 249.20 USD (74 062 pips)
Perdita lorda:
-682.55 USD (52 823 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (115.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.64 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
289
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
6.58
Long Trade:
232 (57.28%)
Short Trade:
173 (42.72%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-6.56 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-70.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.56 USD (8)
Crescita mensile:
11.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
86.07 USD (1.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|567
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.40 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +115.64 USD
Massima perdita consecutiva: -70.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
日内短线，无回撤复利
