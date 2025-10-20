SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold9999
Guan Shu Zhong

Gold9999

Guan Shu Zhong
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Ava-Real 4
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
405
Profit Trade:
301 (74.32%)
Loss Trade:
104 (25.68%)
Best Trade:
50.40 USD
Worst Trade:
-28.54 USD
Profitto lordo:
1 249.20 USD (74 062 pips)
Perdita lorda:
-682.55 USD (52 823 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (115.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.64 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
289
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
6.58
Long Trade:
232 (57.28%)
Short Trade:
173 (42.72%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-6.56 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-70.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.56 USD (8)
Crescita mensile:
11.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
86.07 USD (1.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 567
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.40 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +115.64 USD
Massima perdita consecutiva: -70.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

日内短线，无回撤复利
Non ci sono recensioni
2025.10.20 01:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
