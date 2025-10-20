SegnaliSezioni
Vladimir Chebonenko

TrendWorkRisk

Vladimir Chebonenko
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
4.69 USD
Worst Trade:
-2.24 USD
Profitto lordo:
8.15 USD (814 pips)
Perdita lorda:
-2.24 USD (338 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.15 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
3.64
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
4.08 USD
Perdita media:
-2.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.24 USD (1)
Crescita mensile:
42.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.24 USD
Massimale:
2.24 USD (16.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8
USDJPY -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 814
USDJPY -338
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.69 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.15 USD
Massima perdita consecutiva: -2.24 USD

2025.10.20 01:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.20 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
