Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
4.69 USD
Worst Trade:
-2.24 USD
Profitto lordo:
8.15 USD (814 pips)
Perdita lorda:
-2.24 USD (338 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.15 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
3.64
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
4.08 USD
Perdita media:
-2.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.24 USD (1)
Crescita mensile:
42.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.24 USD
Massimale:
2.24 USD (16.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|-2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|814
|USDJPY
|-338
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.69 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.15 USD
Massima perdita consecutiva: -2.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni