- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
20.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
40.42 USD (40 412 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (40.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.42 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
41.58%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.11 USD
Profitto medio:
10.11 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
39.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.21% (5.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +40.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni