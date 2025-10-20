SegnaliSezioni
Yong Hui Ding

Gold Trend Pro

Yong Hui Ding
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 96%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
33 (47.82%)
Loss Trade:
36 (52.17%)
Best Trade:
132.84 USD
Worst Trade:
-71.34 USD
Profitto lordo:
1 330.15 USD (540 935 pips)
Perdita lorda:
-794.72 USD (367 002 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (682.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
682.52 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
3.87%
Massimo carico di deposito:
2.99%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
49 (71.01%)
Short Trade:
20 (28.99%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
7.76 USD
Profitto medio:
40.31 USD
Perdita media:
-22.08 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-272.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-272.30 USD (14)
Crescita mensile:
95.91%
Previsione annuale:
1 163.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.03 USD
Massimale:
322.61 USD (42.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.68% (322.61 USD)
Per equità:
5.81% (68.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 535
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 174K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +132.84 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +682.52 USD
Massima perdita consecutiva: -272.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

La tendenza si basa su una strategia di base con impostazioni di parametri aggressive. Questo è un segnale fondamentale.
Si prega di gestire il rischio in base al rapporto di capitale.
Non ci sono recensioni
2025.10.27 20:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.25 15:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.21 10:03
Share of trading days is too low
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 10:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Share of trading days is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 09:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 00:51
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.26% of days out of the 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 00:51
80% of trades performed within 5 days. This comprises 3.21% of days out of the 156 days of the signal's entire lifetime.
