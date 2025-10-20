SegnaliSezioni
Huynh Duy An

XAUSMC

Huynh Duy An
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 196%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
99 (77.95%)
Loss Trade:
28 (22.05%)
Best Trade:
48.44 USD
Worst Trade:
-67.20 USD
Profitto lordo:
409.12 USD (28 625 pips)
Perdita lorda:
-301.05 USD (26 582 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (22.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
13.46%
Massimo carico di deposito:
5.47%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
57 (44.88%)
Short Trade:
70 (55.12%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
4.13 USD
Perdita media:
-10.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-52.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.20 USD (1)
Crescita mensile:
196.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
71.23 USD (53.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.01% (71.23 USD)
Per equità:
4.70% (7.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 125
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 108
BTCUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.9K
BTCUSD 4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.44 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.60 USD
Massima perdita consecutiva: -52.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 più
XAU With SMC
Non ci sono recensioni
2025.10.20 00:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
