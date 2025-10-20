- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
99 (77.95%)
Loss Trade:
28 (22.05%)
Best Trade:
48.44 USD
Worst Trade:
-67.20 USD
Profitto lordo:
409.12 USD (28 625 pips)
Perdita lorda:
-301.05 USD (26 582 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (22.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
13.46%
Massimo carico di deposito:
5.47%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
57 (44.88%)
Short Trade:
70 (55.12%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
4.13 USD
Perdita media:
-10.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-52.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.20 USD (1)
Crescita mensile:
196.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
71.23 USD (53.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.01% (71.23 USD)
Per equità:
4.70% (7.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|BTCUSD
|4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.44 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.60 USD
Massima perdita consecutiva: -52.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
