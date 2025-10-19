SegnaliSezioni
Abbas Ahmed Abbas Al-baldawi

GOLDXX

Abbas Ahmed Abbas Al-baldawi
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 637%
Inzo-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
647
Profit Trade:
478 (73.87%)
Loss Trade:
169 (26.12%)
Best Trade:
399.60 USD
Worst Trade:
-156.80 USD
Profitto lordo:
5 443.52 USD (112 681 pips)
Perdita lorda:
-3 530.90 USD (113 488 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (90.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
675.76 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
34.20%
Massimo carico di deposito:
12.10%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
330
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
3.38
Long Trade:
309 (47.76%)
Short Trade:
338 (52.24%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
11.39 USD
Perdita media:
-20.89 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-566.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-566.19 USD (14)
Crescita mensile:
226.26%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.95 USD
Massimale:
566.19 USD (23.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.43% (449.68 USD)
Per equità:
12.44% (129.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 646
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
AUDUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -792
AUDUSD -15
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +399.60 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +90.44 USD
Massima perdita consecutiva: -566.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Inzo-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PrimeXBrokers-Live
4.33 × 6
Reliable XAUUSD trading signal based on real market analysis and risk management.
All trades are opened manually and follow clear entry, stop loss, and take profit levels.
Average trade duration: short to medium term.
Recommended for accounts with a minimum balance of $500.
Focus: Gold (XAUUSD) – intraday and swing trades.
Low drawdown, steady growth, and precise entries.
Non ci sono recensioni
2025.10.19 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

