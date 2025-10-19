- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
647
Profit Trade:
478 (73.87%)
Loss Trade:
169 (26.12%)
Best Trade:
399.60 USD
Worst Trade:
-156.80 USD
Profitto lordo:
5 443.52 USD (112 681 pips)
Perdita lorda:
-3 530.90 USD (113 488 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (90.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
675.76 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
34.20%
Massimo carico di deposito:
12.10%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
330
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
3.38
Long Trade:
309 (47.76%)
Short Trade:
338 (52.24%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
11.39 USD
Perdita media:
-20.89 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-566.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-566.19 USD (14)
Crescita mensile:
226.26%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.95 USD
Massimale:
566.19 USD (23.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.43% (449.68 USD)
Per equità:
12.44% (129.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|646
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|AUDUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-792
|AUDUSD
|-15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +399.60 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +90.44 USD
Massima perdita consecutiva: -566.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Inzo-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PrimeXBrokers-Live
|4.33 × 6
Reliable XAUUSD trading signal based on real market analysis and risk management.
All trades are opened manually and follow clear entry, stop loss, and take profit levels.
Average trade duration: short to medium term.
Recommended for accounts with a minimum balance of $500.
Focus: Gold (XAUUSD) – intraday and swing trades.
Low drawdown, steady growth, and precise entries.
All trades are opened manually and follow clear entry, stop loss, and take profit levels.
Average trade duration: short to medium term.
Recommended for accounts with a minimum balance of $500.
Focus: Gold (XAUUSD) – intraday and swing trades.
Low drawdown, steady growth, and precise entries.
