SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Macroblast Gold Pro medium
Elias Teixeira De Araujo

Macroblast Gold Pro medium

Elias Teixeira De Araujo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -20%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
41 (61.19%)
Loss Trade:
26 (38.81%)
Best Trade:
13.48 UST
Worst Trade:
-27.05 UST
Profitto lordo:
140.65 UST (14 042 pips)
Perdita lorda:
-239.52 UST (23 533 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (22.50 UST)
Massimo profitto consecutivo:
53.25 UST (8)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
461.85%
Massimo carico di deposito:
23.24%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
67 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.48 UST
Profitto medio:
3.43 UST
Perdita media:
-9.21 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-193.69 UST)
Massima perdita consecutiva:
-193.69 UST (13)
Crescita mensile:
-19.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
103.13 UST
Massimale:
196.69 UST (33.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.12% (196.63 UST)
Per equità:
22.11% (131.05 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -99
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -9.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.48 UST
Worst Trade: -27 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +22.50 UST
Massima perdita consecutiva: -193.69 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading strategy is 100% based on Volatility. Profit growth is directly proportional to high market movement. With an average of 70 daily operations, risk management is a priority, utilizing a fixed daily stop-loss to ensure safety and performance consistency.
Non ci sono recensioni
2025.10.19 23:51
Share of trading days is too low
2025.10.19 23:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 22:40
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 22:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati