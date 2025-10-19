- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
41 (61.19%)
Loss Trade:
26 (38.81%)
Best Trade:
13.48 UST
Worst Trade:
-27.05 UST
Profitto lordo:
140.65 UST (14 042 pips)
Perdita lorda:
-239.52 UST (23 533 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (22.50 UST)
Massimo profitto consecutivo:
53.25 UST (8)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
461.85%
Massimo carico di deposito:
23.24%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
67 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.48 UST
Profitto medio:
3.43 UST
Perdita media:
-9.21 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-193.69 UST)
Massima perdita consecutiva:
-193.69 UST (13)
Crescita mensile:
-19.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
103.13 UST
Massimale:
196.69 UST (33.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.12% (196.63 UST)
Per equità:
22.11% (131.05 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-99
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-9.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.48 UST
Worst Trade: -27 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +22.50 UST
Massima perdita consecutiva: -193.69 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading strategy is 100% based on Volatility. Profit growth is directly proportional to high market movement. With an average of 70 daily operations, risk management is a priority, utilizing a fixed daily stop-loss to ensure safety and performance consistency.
