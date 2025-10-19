SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WahkzONE
Wahyu Kurniawan

WahkzONE

Wahyu Kurniawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
JustMarkets-Live6
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.26 USD (823 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (8.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.37
Attività di trading:
25.85%
Massimo carico di deposito:
22.22%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.26% (7.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 823
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Take Profit!
Non ci sono recensioni
2025.10.19 22:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.19 22:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.19 22:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 22:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WahkzONE
30USD al mese
8%
0
0
USD
108
USD
1
0%
4
100%
26%
n/a
2.07
USD
7%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.