Tummi Nasution

Abdullah Budi

Tummi Nasution
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 11%
GVDMarkets-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 009
Profit Trade:
664 (65.80%)
Loss Trade:
345 (34.19%)
Best Trade:
204.45 USD
Worst Trade:
-212.63 USD
Profitto lordo:
4 613.53 USD (461 018 pips)
Perdita lorda:
-4 503.16 USD (450 163 pips)
Vincite massime consecutive:
112 (225.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
675.91 USD (74)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
27.76%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
549 (54.41%)
Short Trade:
460 (45.59%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
6.95 USD
Perdita media:
-13.05 USD
Massime perdite consecutive:
72 (-220.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-615.09 USD (3)
Crescita mensile:
10.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
547.13 USD
Massimale:
890.62 USD (56.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.87% (836.22 USD)
Per equità:
59.41% (659.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.v 1009
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.v 110
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.v 11K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +204.45 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 74
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +225.77 USD
Massima perdita consecutiva: -220.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GVDMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.19 18:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.19 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 18:29
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 18:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 18:29
A large drawdown may occur on the account again
