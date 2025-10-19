- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
5 (29.41%)
Loss Trade:
12 (70.59%)
Best Trade:
126.40 USD
Worst Trade:
-0.28 USD
Profitto lordo:
139.99 USD (13 999 pips)
Perdita lorda:
-2.03 USD (197 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (127.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.25%
Ultimo trade:
27 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
84.64
Long Trade:
11 (64.71%)
Short Trade:
6 (35.29%)
Fattore di profitto:
68.96
Profitto previsto:
8.12 USD
Profitto medio:
28.00 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.63 USD (9)
Crescita mensile:
115.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.63 USD (1.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD.v
|15
|XAUUSD.v
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD.v
|3
|XAUUSD.v
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD.v
|342
|XAUUSD.v
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +127.75 USD
Massima perdita consecutiva: -1.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GVDMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
