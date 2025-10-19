- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
3.66 USD
Worst Trade:
-0.27 USD
Profitto lordo:
11.89 USD (1 065 pips)
Perdita lorda:
-0.36 USD (35 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (10.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.18 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
34.94
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
33.03
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.27 USD (1)
Crescita mensile:
38.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.33 USD (0.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHFm
|7
|USDCHFm
|3
|EURNZDm
|2
|EURAUDm
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHFm
|8
|USDCHFm
|2
|EURNZDm
|0
|EURAUDm
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHFm
|651
|USDCHFm
|132
|EURNZDm
|-11
|EURAUDm
|258
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.18 USD
Massima perdita consecutiva: -0.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni