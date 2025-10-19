SegnaliSezioni
Buset TRZ
Budi Setiawan S Si

Buset TRZ

Budi Setiawan S Si
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real24
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
3.66 USD
Worst Trade:
-0.27 USD
Profitto lordo:
11.89 USD (1 065 pips)
Perdita lorda:
-0.36 USD (35 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (10.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.18 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
34.94
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
33.03
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
1.08 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.27 USD (1)
Crescita mensile:
38.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.33 USD (0.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHFm 7
USDCHFm 3
EURNZDm 2
EURAUDm 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHFm 8
USDCHFm 2
EURNZDm 0
EURAUDm 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHFm 651
USDCHFm 132
EURNZDm -11
EURAUDm 258
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.18 USD
Massima perdita consecutiva: -0.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.19 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 16:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
