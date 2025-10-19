- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
619
Profit Trade:
457 (73.82%)
Loss Trade:
162 (26.17%)
Best Trade:
1 499.84 USD
Worst Trade:
-927.36 USD
Profitto lordo:
49 276.78 USD (148 287 pips)
Perdita lorda:
-23 686.74 USD (110 715 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (263.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 285.35 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
331
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
7.47
Long Trade:
265 (42.81%)
Short Trade:
354 (57.19%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
41.34 USD
Profitto medio:
107.83 USD
Perdita media:
-146.21 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 611.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 225.81 USD (6)
Crescita mensile:
176.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 426.68 USD (10.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|617
|GBPJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|573
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|GBPJPY
|550
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 499.84 USD
Worst Trade: -927 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +263.58 USD
Massima perdita consecutiva: -2 611.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 11
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
106 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Just do it !!
For other information and questions, please contact :
Telegram : @koclokdw
Whatsapp : +6281330865065
Non ci sono recensioni