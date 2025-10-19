SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RANGER SCALPER XAU ONLY
R.hendra Eka Vedhayana Rutra

RANGER SCALPER XAU ONLY

R.hendra Eka Vedhayana Rutra
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
619
Profit Trade:
457 (73.82%)
Loss Trade:
162 (26.17%)
Best Trade:
1 499.84 USD
Worst Trade:
-927.36 USD
Profitto lordo:
49 276.78 USD (148 287 pips)
Perdita lorda:
-23 686.74 USD (110 715 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (263.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 285.35 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
331
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
7.47
Long Trade:
265 (42.81%)
Short Trade:
354 (57.19%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
41.34 USD
Profitto medio:
107.83 USD
Perdita media:
-146.21 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 611.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 225.81 USD (6)
Crescita mensile:
176.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 426.68 USD (10.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 617
GBPJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 25K
GBPJPY 573
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
GBPJPY 550
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 499.84 USD
Worst Trade: -927 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +263.58 USD
Massima perdita consecutiva: -2 611.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 7
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 11
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 8
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Just do it !!


For other information and questions, please contact :

Telegram : @koclokdw

Whatsapp : +6281330865065

Non ci sono recensioni
2025.10.19 16:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
