Vladislav Kolesov

Livermor

Vladislav Kolesov
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
FxPro-MT5 Live02
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
18 (47.36%)
Loss Trade:
20 (52.63%)
Best Trade:
214.13 USD
Worst Trade:
-154.50 USD
Profitto lordo:
538.42 USD (20 703 pips)
Perdita lorda:
-711.10 USD (37 101 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (363.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
363.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-4.54 USD
Profitto medio:
29.91 USD
Perdita media:
-35.56 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-527.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-527.42 USD (11)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
648.84 USD
Massimale:
648.84 USD (252.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 5
#UK100 3
#USSPX500 3
#US2000 2
#USNDAQ100 2
#AUS200 2
AEP.N 2
#ChinaA50 2
#Spain35 2
FLEX.O 2
NVAX.O 2
EURCAD 1
#HongKong50 1
PLATINUM 1
ABCL.O 1
SILVER 1
GOLDgr 1
DUK.N 1
ARGX.O 1
GBPJPY 1
DYN.O 1
GILD.O 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -301
#UK100 -68
#USSPX500 -33
#US2000 -7
#USNDAQ100 24
#AUS200 2
AEP.N -4
#ChinaA50 0
#Spain35 -27
FLEX.O 4
NVAX.O 1
EURCAD -107
#HongKong50 2
PLATINUM -128
ABCL.O 27
SILVER 214
GOLDgr 2
DUK.N 45
ARGX.O 71
GBPJPY -1
DYN.O 43
GILD.O 70
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -717
#UK100 847
#USSPX500 -1.2K
#US2000 -285
#USNDAQ100 -2.9K
#AUS200 2K
AEP.N -95
#ChinaA50 -4.7K
#Spain35 -8.5K
FLEX.O 23
NVAX.O 1
EURCAD -139
#HongKong50 4.9K
PLATINUM -13K
ABCL.O 137
SILVER 2.1K
GOLDgr 486
DUK.N 229
ARGX.O 3.8K
GBPJPY -207
DYN.O 215
GILD.O 356
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +214.13 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +363.90 USD
Massima perdita consecutiva: -527.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.19 15:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
