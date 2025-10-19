- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
18 (47.36%)
Loss Trade:
20 (52.63%)
Best Trade:
214.13 USD
Worst Trade:
-154.50 USD
Profitto lordo:
538.42 USD (20 703 pips)
Perdita lorda:
-711.10 USD (37 101 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (363.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
363.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-4.54 USD
Profitto medio:
29.91 USD
Perdita media:
-35.56 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-527.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-527.42 USD (11)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
648.84 USD
Massimale:
648.84 USD (252.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|#UK100
|3
|#USSPX500
|3
|#US2000
|2
|#USNDAQ100
|2
|#AUS200
|2
|AEP.N
|2
|#ChinaA50
|2
|#Spain35
|2
|FLEX.O
|2
|NVAX.O
|2
|EURCAD
|1
|#HongKong50
|1
|PLATINUM
|1
|ABCL.O
|1
|SILVER
|1
|GOLDgr
|1
|DUK.N
|1
|ARGX.O
|1
|GBPJPY
|1
|DYN.O
|1
|GILD.O
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-301
|#UK100
|-68
|#USSPX500
|-33
|#US2000
|-7
|#USNDAQ100
|24
|#AUS200
|2
|AEP.N
|-4
|#ChinaA50
|0
|#Spain35
|-27
|FLEX.O
|4
|NVAX.O
|1
|EURCAD
|-107
|#HongKong50
|2
|PLATINUM
|-128
|ABCL.O
|27
|SILVER
|214
|GOLDgr
|2
|DUK.N
|45
|ARGX.O
|71
|GBPJPY
|-1
|DYN.O
|43
|GILD.O
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-717
|#UK100
|847
|#USSPX500
|-1.2K
|#US2000
|-285
|#USNDAQ100
|-2.9K
|#AUS200
|2K
|AEP.N
|-95
|#ChinaA50
|-4.7K
|#Spain35
|-8.5K
|FLEX.O
|23
|NVAX.O
|1
|EURCAD
|-139
|#HongKong50
|4.9K
|PLATINUM
|-13K
|ABCL.O
|137
|SILVER
|2.1K
|GOLDgr
|486
|DUK.N
|229
|ARGX.O
|3.8K
|GBPJPY
|-207
|DYN.O
|215
|GILD.O
|356
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +214.13 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +363.90 USD
Massima perdita consecutiva: -527.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
