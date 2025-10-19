- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
81 (75.00%)
Loss Trade:
27 (25.00%)
Best Trade:
659.30 USD
Worst Trade:
-259.05 USD
Profitto lordo:
3 575.80 USD (38 919 pips)
Perdita lorda:
-1 885.79 USD (35 494 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (301.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
813.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
69 (63.89%)
Short Trade:
39 (36.11%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
15.65 USD
Profitto medio:
44.15 USD
Perdita media:
-69.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-546.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-546.07 USD (5)
Crescita mensile:
16.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.27 USD
Massimale:
546.07 USD (5.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +659.30 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +301.19 USD
Massima perdita consecutiva: -546.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
