- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
24.94 USD
Worst Trade:
-6.75 USD
Profitto lordo:
33.79 USD (3 269 pips)
Perdita lorda:
-8.58 USD (676 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (6.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
21.24%
Massimo carico di deposito:
147.63%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
3.94
Profitto previsto:
2.80 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-4.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.96 USD (2)
Crescita mensile:
4.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
7.23 USD (1.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (7.14 USD)
Per equità:
58.83% (320.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.94 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.82 USD
Massima perdita consecutiva: -6.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Buy low, sell high
Non ci sono recensioni