SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Shadowsafe Pure FX
Fabrice Rene O Lebeau

Shadowsafe Pure FX

Fabrice Rene O Lebeau
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
VantageInternational-Live 10
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.17 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
30.90 USD (388 pips)
Perdita lorda:
-3.12 USD
Vincite massime consecutive:
8 (30.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
2.60
Attività di trading:
27.55%
Massimo carico di deposito:
28.51%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
8.90
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
9.90
Profitto previsto:
3.86 USD
Profitto medio:
3.86 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.84%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.12 USD
Massimale:
3.12 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (3.12 USD)
Per equità:
2.92% (96.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD+ 2
AUDSGD+ 2
USDSGD+ 2
CHFJPY+ 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD+ 11
AUDSGD+ 8
USDSGD+ 4
CHFJPY+ 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD+ 172
AUDSGD+ 92
USDSGD+ 55
CHFJPY+ 69
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +30.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Looking for a stable trading strategy with a good risk management ?

This is a night scalping strategy mainly designed for multiple FX pairs 
✔ No grid, no martingale
✔ Every trade is protected with SL, TP, trailing stop, and execution delay (reducing exposure and risk)
✔ Average loss per trade is kept under 1%, ensuring very low drawdown and protecting the account from blow-ups
✔ Patience and accuracy are the foundation of this strategy — meaning there may be days without trades, but every entry is carefully selected
✔ No trading on Fridays (although open trades may naturally close on Friday morning)

A safe, disciplined, and consistent approach for traders seeking long-term capital preservation and steady growth.

Non ci sono recensioni
2025.10.20 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 01:51
Share of trading days is too low
2025.10.20 01:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.20 00:51
Share of trading days is too low
2025.10.20 00:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.19 23:51
Share of trading days is too low
2025.10.19 23:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.19 14:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 14:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 14:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 14:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Shadowsafe Pure FX
30USD al mese
1%
0
0
USD
3.3K
USD
1
75%
8
100%
28%
9.90
3.86
USD
3%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.