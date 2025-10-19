- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.17 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
30.90 USD (388 pips)
Perdita lorda:
-3.12 USD
Vincite massime consecutive:
8 (30.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
2.60
Attività di trading:
27.55%
Massimo carico di deposito:
28.51%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
8.90
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
9.90
Profitto previsto:
3.86 USD
Profitto medio:
3.86 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.84%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.12 USD
Massimale:
3.12 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (3.12 USD)
Per equità:
2.92% (96.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|2
|AUDSGD+
|2
|USDSGD+
|2
|CHFJPY+
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD+
|11
|AUDSGD+
|8
|USDSGD+
|4
|CHFJPY+
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD+
|172
|AUDSGD+
|92
|USDSGD+
|55
|CHFJPY+
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Best Trade: +6.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +30.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Looking for a stable trading strategy with a good risk management ?
This is a night scalping strategy mainly designed for multiple FX pairs
✔ No grid, no martingale
✔ Every trade is protected with SL, TP, trailing stop, and execution delay (reducing exposure and risk)
✔ Average loss per trade is kept under 1%, ensuring very low drawdown and protecting the account from blow-ups
✔ Patience and accuracy are the foundation of this strategy — meaning there may be days without trades, but every entry is carefully selected
✔ No trading on Fridays (although open trades may naturally close on Friday morning)
A safe, disciplined, and consistent approach for traders seeking long-term capital preservation and steady growth.
Non ci sono recensioni
