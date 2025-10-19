SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Price Action System Trading
Gen Jie Li

Price Action System Trading

Gen Jie Li
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 110%
Exness-MT5Real5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
53 (77.94%)
Loss Trade:
15 (22.06%)
Best Trade:
75.50 USD
Worst Trade:
-90.98 USD
Profitto lordo:
761.80 USD (154 987 pips)
Perdita lorda:
-328.19 USD (132 188 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (114.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.28 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
42 (61.76%)
Short Trade:
26 (38.24%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
6.38 USD
Profitto medio:
14.37 USD
Perdita media:
-21.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-132.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.77 USD (4)
Crescita mensile:
109.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.21 USD
Massimale:
132.77 USD (15.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.97% (132.77 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 36
ETHUSDm 17
BTCUSDm 8
JP225m 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 204
ETHUSDm 227
BTCUSDm -82
JP225m 84
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 47K
ETHUSDm 13K
BTCUSDm -40K
JP225m 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.50 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +114.23 USD
Massima perdita consecutiva: -132.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Price Action-Based Systematic Trading with Stability and Low Drawdown.
2025.10.19 13:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.19 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 12:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
