- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
53 (77.94%)
Loss Trade:
15 (22.06%)
Best Trade:
75.50 USD
Worst Trade:
-90.98 USD
Profitto lordo:
761.80 USD (154 987 pips)
Perdita lorda:
-328.19 USD (132 188 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (114.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.28 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
42 (61.76%)
Short Trade:
26 (38.24%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
6.38 USD
Profitto medio:
14.37 USD
Perdita media:
-21.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-132.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.77 USD (4)
Crescita mensile:
109.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.21 USD
Massimale:
132.77 USD (15.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.97% (132.77 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|36
|ETHUSDm
|17
|BTCUSDm
|8
|JP225m
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|204
|ETHUSDm
|227
|BTCUSDm
|-82
|JP225m
|84
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|47K
|ETHUSDm
|13K
|BTCUSDm
|-40K
|JP225m
|2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.50 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +114.23 USD
Massima perdita consecutiva: -132.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Price Action-Based Systematic Trading with Stability and Low Drawdown.
Non ci sono recensioni