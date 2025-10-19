SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Bandit
Frank Paetsch

Bandit

Frank Paetsch
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -11%
IG-LIVE
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
558
Profit Trade:
183 (32.79%)
Loss Trade:
375 (67.20%)
Best Trade:
39.38 EUR
Worst Trade:
-60.02 EUR
Profitto lordo:
1 154.91 EUR (125 126 pips)
Perdita lorda:
-1 260.13 EUR (112 574 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (111.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
111.61 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
273 (48.92%)
Short Trade:
285 (51.08%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.19 EUR
Profitto medio:
6.31 EUR
Perdita media:
-3.36 EUR
Massime perdite consecutive:
36 (-65.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-67.96 EUR (8)
Crescita mensile:
4.70%
Previsione annuale:
57.03%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
190.60 EUR
Massimale:
379.40 EUR (31.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.33% (379.40 EUR)
Per equità:
0.02% (0.15 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 101
XAUUSD 98
USDJPY 64
GBPAUD 44
AUDUSD 35
USDCAD 32
GBPUSD 26
EURNZD 22
EURGBP 19
AUDCHF 14
USDCHF 10
EURAUD 9
EURJPY 9
GBPCHF 8
NZDUSD 8
AUDJPY 7
GBPCAD 6
EURCAD 6
AUDCAD 6
NZDJPY 6
EURCHF 5
CADJPY 5
CADCHF 5
AUDNZD 4
GBPJPY 4
GBPNZD 2
NZDCHF 1
NZDCAD 1
SUI30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -50
XAUUSD 261
USDJPY 17
GBPAUD -64
AUDUSD -13
USDCAD -1
GBPUSD -11
EURNZD -32
EURGBP 5
AUDCHF -34
USDCHF 3
EURAUD 4
EURJPY -39
GBPCHF -17
NZDUSD -12
AUDJPY -10
GBPCAD -12
EURCAD -17
AUDCAD 7
NZDJPY 0
EURCHF -1
CADJPY -4
CADCHF -13
AUDNZD -9
GBPJPY -71
GBPNZD -4
NZDCHF -2
NZDCAD -2
SUI30 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 35
XAUUSD 27K
USDJPY 3K
GBPAUD 180
AUDUSD -899
USDCAD -757
GBPUSD -646
EURNZD -2.7K
EURGBP -288
AUDCHF -826
USDCHF 92
EURAUD 280
EURJPY -4.6K
GBPCHF -1.2K
NZDUSD -485
AUDJPY 350
GBPCAD -1.6K
EURCAD -897
AUDCAD 1.1K
NZDJPY -13
EURCHF -137
CADJPY -578
CADCHF -682
AUDNZD -483
GBPJPY -2.1K
GBPNZD -693
NZDCHF -170
NZDCAD -40
SUI30 37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.38 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +111.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -65.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
Alpari-Trade
0.00 × 7
TradersWay-Live 2
0.00 × 32
CryptoRocket-Real3
0.00 × 3
TitanFX-01
0.00 × 29
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 11
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
EGlobal-Cent4
0.00 × 4
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 2
Monex-Server2
0.00 × 39
ForexTimeFXTM-ECN2
0.02 × 57
ICMarketsSC-Live04
0.04 × 114
ICMarketsSC-Live06
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.07 × 118
TitanFX-04
0.09 × 137
ICMarketsSC-Live17
0.10 × 642
Tickmill-Live08
0.10 × 101
Tradeview-Live
0.10 × 892
FXOpen-ECN Live Server
0.11 × 357
GoMarkets-Real 1
0.11 × 131
74 più
EA autoapprendente che si adatta ai regimi di mercato. Nessuna ottimizzazione manuale — controllo rigoroso del rischio e robustezza su breakout e pullback.
Non ci sono recensioni
