- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
558
Profit Trade:
183 (32.79%)
Loss Trade:
375 (67.20%)
Best Trade:
39.38 EUR
Worst Trade:
-60.02 EUR
Profitto lordo:
1 154.91 EUR (125 126 pips)
Perdita lorda:
-1 260.13 EUR (112 574 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (111.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
111.61 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
273 (48.92%)
Short Trade:
285 (51.08%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.19 EUR
Profitto medio:
6.31 EUR
Perdita media:
-3.36 EUR
Massime perdite consecutive:
36 (-65.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-67.96 EUR (8)
Crescita mensile:
4.70%
Previsione annuale:
57.03%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
190.60 EUR
Massimale:
379.40 EUR (31.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.33% (379.40 EUR)
Per equità:
0.02% (0.15 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|101
|XAUUSD
|98
|USDJPY
|64
|GBPAUD
|44
|AUDUSD
|35
|USDCAD
|32
|GBPUSD
|26
|EURNZD
|22
|EURGBP
|19
|AUDCHF
|14
|USDCHF
|10
|EURAUD
|9
|EURJPY
|9
|GBPCHF
|8
|NZDUSD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|6
|AUDCAD
|6
|NZDJPY
|6
|EURCHF
|5
|CADJPY
|5
|CADCHF
|5
|AUDNZD
|4
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|SUI30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-50
|XAUUSD
|261
|USDJPY
|17
|GBPAUD
|-64
|AUDUSD
|-13
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|-11
|EURNZD
|-32
|EURGBP
|5
|AUDCHF
|-34
|USDCHF
|3
|EURAUD
|4
|EURJPY
|-39
|GBPCHF
|-17
|NZDUSD
|-12
|AUDJPY
|-10
|GBPCAD
|-12
|EURCAD
|-17
|AUDCAD
|7
|NZDJPY
|0
|EURCHF
|-1
|CADJPY
|-4
|CADCHF
|-13
|AUDNZD
|-9
|GBPJPY
|-71
|GBPNZD
|-4
|NZDCHF
|-2
|NZDCAD
|-2
|SUI30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|35
|XAUUSD
|27K
|USDJPY
|3K
|GBPAUD
|180
|AUDUSD
|-899
|USDCAD
|-757
|GBPUSD
|-646
|EURNZD
|-2.7K
|EURGBP
|-288
|AUDCHF
|-826
|USDCHF
|92
|EURAUD
|280
|EURJPY
|-4.6K
|GBPCHF
|-1.2K
|NZDUSD
|-485
|AUDJPY
|350
|GBPCAD
|-1.6K
|EURCAD
|-897
|AUDCAD
|1.1K
|NZDJPY
|-13
|EURCHF
|-137
|CADJPY
|-578
|CADCHF
|-682
|AUDNZD
|-483
|GBPJPY
|-2.1K
|GBPNZD
|-693
|NZDCHF
|-170
|NZDCAD
|-40
|SUI30
|37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.38 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +111.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -65.27 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-Trade
|0.00 × 7
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 32
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 3
|
TitanFX-01
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 11
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.02 × 57
|
ICMarketsSC-Live04
|0.04 × 114
|
ICMarketsSC-Live06
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live25
|0.07 × 118
|
TitanFX-04
|0.09 × 137
|
ICMarketsSC-Live17
|0.10 × 642
|
Tickmill-Live08
|0.10 × 101
|
Tradeview-Live
|0.10 × 892
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.11 × 357
|
GoMarkets-Real 1
|0.11 × 131
