- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
34 (38.20%)
Loss Trade:
55 (61.80%)
Best Trade:
21.88 USD
Worst Trade:
-29.60 USD
Profitto lordo:
289.85 USD (26 903 pips)
Perdita lorda:
-526.29 USD (51 664 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (41.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
136 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
57 (64.04%)
Short Trade:
32 (35.96%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
8.53 USD
Perdita media:
-9.57 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-120.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.63 USD (10)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
236.44 USD
Massimale:
325.06 USD (172.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|52
|AUDUSD_MRG
|14
|GBPUSD_MRG
|8
|EURUSD_MRG
|7
|USDCAD_MRG
|4
|NZDJPY_MRG
|2
|USDJPY_MRG
|1
|AUDJPY_MRG
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|-117
|AUDUSD_MRG
|-81
|GBPUSD_MRG
|7
|EURUSD_MRG
|1
|USDCAD_MRG
|-27
|NZDJPY_MRG
|-17
|USDJPY_MRG
|7
|AUDJPY_MRG
|-8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|-12K
|AUDUSD_MRG
|-7.3K
|GBPUSD_MRG
|840
|EURUSD_MRG
|-1.3K
|USDCAD_MRG
|-2.3K
|NZDJPY_MRG
|-2.5K
|USDJPY_MRG
|1K
|AUDJPY_MRG
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.88 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +41.29 USD
Massima perdita consecutiva: -120.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
