Didik Hermantoro

SCALPING SNR

Didik Hermantoro
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
34 (38.20%)
Loss Trade:
55 (61.80%)
Best Trade:
21.88 USD
Worst Trade:
-29.60 USD
Profitto lordo:
289.85 USD (26 903 pips)
Perdita lorda:
-526.29 USD (51 664 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (41.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
136 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
57 (64.04%)
Short Trade:
32 (35.96%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
8.53 USD
Perdita media:
-9.57 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-120.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.63 USD (10)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
236.44 USD
Massimale:
325.06 USD (172.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 52
AUDUSD_MRG 14
GBPUSD_MRG 8
EURUSD_MRG 7
USDCAD_MRG 4
NZDJPY_MRG 2
USDJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -117
AUDUSD_MRG -81
GBPUSD_MRG 7
EURUSD_MRG 1
USDCAD_MRG -27
NZDJPY_MRG -17
USDJPY_MRG 7
AUDJPY_MRG -8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -12K
AUDUSD_MRG -7.3K
GBPUSD_MRG 840
EURUSD_MRG -1.3K
USDCAD_MRG -2.3K
NZDJPY_MRG -2.5K
USDJPY_MRG 1K
AUDJPY_MRG -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.88 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +41.29 USD
Massima perdita consecutiva: -120.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.10.19 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 136 days
