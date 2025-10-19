SegnaliSezioni
Sadarman Jaya Harefa

Avram

Sadarman Jaya Harefa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
15 (78.94%)
Loss Trade:
4 (21.05%)
Best Trade:
29.44 USD
Worst Trade:
-13.52 USD
Profitto lordo:
91.35 USD (11 385 pips)
Perdita lorda:
-24.40 USD (3 859 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (49.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.26 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
14 (73.68%)
Short Trade:
5 (26.32%)
Fattore di profitto:
3.74
Profitto previsto:
3.52 USD
Profitto medio:
6.09 USD
Perdita media:
-6.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.52 USD (1)
Crescita mensile:
159.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.81 USD (24.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 15
EURJPYm# 1
GBPJPYm# 1
EURUSDm# 1
USDJPYm# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 68
EURJPYm# 1
GBPJPYm# 2
EURUSDm# -4
USDJPYm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 7.5K
EURJPYm# 114
GBPJPYm# 162
EURUSDm# -214
USDJPYm# 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.44 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.26 USD
Massima perdita consecutiva: -9.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 42" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.19 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
