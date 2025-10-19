- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
15 (78.94%)
Loss Trade:
4 (21.05%)
Best Trade:
29.44 USD
Worst Trade:
-13.52 USD
Profitto lordo:
91.35 USD (11 385 pips)
Perdita lorda:
-24.40 USD (3 859 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (49.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.26 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
14 (73.68%)
Short Trade:
5 (26.32%)
Fattore di profitto:
3.74
Profitto previsto:
3.52 USD
Profitto medio:
6.09 USD
Perdita media:
-6.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.52 USD (1)
Crescita mensile:
159.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.81 USD (24.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|15
|EURJPYm#
|1
|GBPJPYm#
|1
|EURUSDm#
|1
|USDJPYm#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|68
|EURJPYm#
|1
|GBPJPYm#
|2
|EURUSDm#
|-4
|USDJPYm#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|7.5K
|EURJPYm#
|114
|GBPJPYm#
|162
|EURUSDm#
|-214
|USDJPYm#
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.44 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.26 USD
Massima perdita consecutiva: -9.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 42" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni