Trade:
218
Profit Trade:
152 (69.72%)
Loss Trade:
66 (30.28%)
Best Trade:
1 412.60 USD
Worst Trade:
-2 001.50 USD
Profitto lordo:
20 015.66 USD (1 020 635 pips)
Perdita lorda:
-13 243.25 USD (338 663 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3 268.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 771.34 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
144 (66.06%)
Short Trade:
74 (33.94%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
31.07 USD
Profitto medio:
131.68 USD
Perdita media:
-200.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 359.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 550.50 USD (2)
Crescita mensile:
3.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.47 USD
Massimale:
3 446.19 USD (3.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|203
|BTCUSD
|13
|ETHUSD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.3K
|BTCUSD
|494
|ETHUSD
|1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|643K
|ETHUSD
|10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FivePercentOnline-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-4
|10.00 × 1
