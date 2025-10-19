- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
46 (46.00%)
Loss Trade:
54 (54.00%)
Best Trade:
750 992.17 IDR
Worst Trade:
-298 073.26 IDR
Profitto lordo:
5 186 425.62 IDR (2 677 348 pips)
Perdita lorda:
-5 800 035.89 IDR (1 517 610 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (373 271.52 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
841 812.48 IDR (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
98 (98.00%)
Short Trade:
2 (2.00%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-6 136.10 IDR
Profitto medio:
112 748.38 IDR
Perdita media:
-107 408.07 IDR
Massime perdite consecutive:
6 (-836 639.85 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-1 021 916.96 IDR (5)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
613 610.27 IDR
Massimale:
1 523 032.67 IDR (137.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|85
|#BTCUSDr
|8
|GBPJPYb
|2
|USDJPYb
|2
|CHFJPYb
|2
|CADJPYb
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|-47
|#BTCUSDr
|16
|GBPJPYb
|-11
|USDJPYb
|-5
|CHFJPYb
|-11
|CADJPYb
|-4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|-2K
|#BTCUSDr
|1.2M
|GBPJPYb
|-969
|USDJPYb
|-402
|CHFJPYb
|-1K
|CADJPYb
|-390
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +750 992.17 IDR
Worst Trade: -298 073 IDR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +373 271.52 IDR
Massima perdita consecutiva: -836 639.85 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
