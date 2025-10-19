- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Reverse Logic. Smart Results.
This signal is powered by advanced EAs designed to reverse losing trades — when standard accounts hit Stop Loss, this signal hits Take Profit.
✅ 100% automated strategy
✅ EA-based risk control
✅ Consistent TP hits when others lose
Ideal for traders looking for stable, data-driven performance and unique market logic.
💡 Join today and experience trading that turns loss into opportunity.