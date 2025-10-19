SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Broken Heart
Achmad David Fadli Rosyidin

Broken Heart

Achmad David Fadli Rosyidin
0 recensioni
114 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
67 (48.90%)
Loss Trade:
70 (51.09%)
Best Trade:
561.89 USD
Worst Trade:
-269.00 USD
Profitto lordo:
4 219.81 USD (188 459 pips)
Perdita lorda:
-2 888.12 USD (202 752 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (22.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
945.64 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
72 (52.55%)
Short Trade:
65 (47.45%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
9.72 USD
Profitto medio:
62.98 USD
Perdita media:
-41.26 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-525.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-525.38 USD (9)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
507.20 USD
Massimale:
594.66 USD (284.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 71
NQ100.R 25
USDJPY_MRG 7
EURJPY_MRG 7
AUDUSD_MRG 5
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPUSD_MRG 4
GBPJPY_MRG 4
NZDUSD_MRG 3
NZDJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 1.6K
NQ100.R -413
USDJPY_MRG 90
EURJPY_MRG 25
AUDUSD_MRG 1
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG -49
GBPUSD_MRG 38
GBPJPY_MRG 64
NZDUSD_MRG 28
NZDJPY_MRG -21
USDCAD_MRG -15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 39K
NQ100.R -57K
USDJPY_MRG 3K
EURJPY_MRG 756
AUDUSD_MRG 124
CADJPY_MRG -657
CHFJPY_MRG -1.5K
GBPUSD_MRG 2K
GBPJPY_MRG 920
NZDUSD_MRG 723
NZDJPY_MRG -495
USDCAD_MRG -285
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +561.89 USD
Worst Trade: -269 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +22.87 USD
Massima perdita consecutiva: -525.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.19 03:39
Trading operations on the account were performed for only 56 days. This comprises 7.06% of days out of the 793 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 03:39
80% of trades performed within 32 days. This comprises 4.04% of days out of the 793 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati