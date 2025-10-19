- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
67 (48.90%)
Loss Trade:
70 (51.09%)
Best Trade:
561.89 USD
Worst Trade:
-269.00 USD
Profitto lordo:
4 219.81 USD (188 459 pips)
Perdita lorda:
-2 888.12 USD (202 752 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (22.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
945.64 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
72 (52.55%)
Short Trade:
65 (47.45%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
9.72 USD
Profitto medio:
62.98 USD
Perdita media:
-41.26 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-525.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-525.38 USD (9)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
507.20 USD
Massimale:
594.66 USD (284.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|71
|NQ100.R
|25
|USDJPY_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|7
|AUDUSD_MRG
|5
|CADJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|4
|GBPUSD_MRG
|4
|GBPJPY_MRG
|4
|NZDUSD_MRG
|3
|NZDJPY_MRG
|2
|USDCAD_MRG
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|1.6K
|NQ100.R
|-413
|USDJPY_MRG
|90
|EURJPY_MRG
|25
|AUDUSD_MRG
|1
|CADJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|-49
|GBPUSD_MRG
|38
|GBPJPY_MRG
|64
|NZDUSD_MRG
|28
|NZDJPY_MRG
|-21
|USDCAD_MRG
|-15
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|39K
|NQ100.R
|-57K
|USDJPY_MRG
|3K
|EURJPY_MRG
|756
|AUDUSD_MRG
|124
|CADJPY_MRG
|-657
|CHFJPY_MRG
|-1.5K
|GBPUSD_MRG
|2K
|GBPJPY_MRG
|920
|NZDUSD_MRG
|723
|NZDJPY_MRG
|-495
|USDCAD_MRG
|-285
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
