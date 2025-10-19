- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
8 (27.58%)
Loss Trade:
21 (72.41%)
Best Trade:
24.09 USD
Worst Trade:
-12.23 USD
Profitto lordo:
54.80 USD (2 755 pips)
Perdita lorda:
-123.55 USD (4 402 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.09 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
15 (51.72%)
Short Trade:
14 (48.28%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-2.37 USD
Profitto medio:
6.85 USD
Perdita media:
-5.88 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-28.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.53 USD (5)
Crescita mensile:
-5.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.63 USD
Massimale:
96.72 USD (29.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-25
|AUDUSD
|-34
|CHFJPY
|-6
|USDJPY
|-12
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|-7
|GBPUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1K
|AUDUSD
|-295
|CHFJPY
|426
|USDJPY
|-245
|XAUUSD
|-400
|GBPJPY
|-517
|GBPUSD
|405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.09 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4.33 USD
Massima perdita consecutiva: -28.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
