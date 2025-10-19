- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
129
Profit Trade:
128 (99.22%)
Loss Trade:
1 (0.78%)
Best Trade:
137.60 USD
Worst Trade:
-30.20 USD
Profitto lordo:
3 052.90 USD (25 756 pips)
Perdita lorda:
-810.20 USD (150 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (1 088.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 964.20 USD (54)
Indice di Sharpe:
1.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
44.68
Long Trade:
109 (84.50%)
Short Trade:
20 (15.50%)
Fattore di profitto:
3.77
Profitto previsto:
17.39 USD
Profitto medio:
23.85 USD
Perdita media:
-810.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-30.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.20 USD (1)
Crescita mensile:
43.95%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.00 USD
Massimale:
50.20 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.MBE
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.MBE
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.MBE
|26K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +137.60 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 088.70 USD
Massima perdita consecutiva: -30.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MagnetBerjangka-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
