- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
82.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
497.90 USD (5 360 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (497.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
497.90 USD (11)
Indice di Sharpe:
2.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
45.26 USD
Profitto medio:
45.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDG
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDG
|498
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDG
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +497.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Mahadana-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni